Глава управления превенции Антикора Атырауской области Жанибек Каражанов озвучил итоги анализа коррупционных рисков. На заседании Общественного совета он рассказал, что обнаружены:
  • «мёртвые души» в школах;
  • заведения с одинаковым количеством сотрудников и учащихся имеют различное финансирование;
  • один человек одновременно работает в 4-5 учреждениях,
  • руководителям некоторых организаций образования перечисляют сверхурочную зарплату.
Так, 41 «мёртвая душа» причинила 90 миллионов тенге ущерба государству. Также мониторинг выявил, что с поддельными дипломами работал 51 работник детских садов и 30 работников школ.