Шесть из них большого класса Yutong, которые пустили по маршруту №5. Ещё три автобуса среднего класса Vector NEXT – по маршруту №12. В Yutong установили GPS, чтобы пассажиры могли отслеживать движение автобусов. Салон оборудован кондиционером, пандусом для инвалидных колясок, специальными местами для инвалидов, электронной приборной панелью и восемью видеокамерами внутри и снаружи.
— Мы обслуживаем маршруты №5, 12, 43 по городу и два дачных. Приобрели новые автобусы за счёт поступающих субсидий и кредитных средств. По тендерным обязательствам мы должны обновлять 10%, но берём больше. Постепенно заменяем старую технику на новую. Последний раз обновляли в 2021 году. Тогда приобрели в кредит 25 автобусов. Теперь закупили девять автобусов через АО «Фонд развития промышленности Казахстана». На будущий год продолжим обновлять автобусный парк до полной замены старой техники, — заверил директор ТОО «ОралАвтотранс» Кайрат Искаков.
По маршруту №5 выходят от 18 до 22 автобусов. Планируется, что за счёт новых сократится время ожидания, и на линию ежедневно будут выходить до 25 автобусов. По 12-у маршруту ездят от 6 до 9 машин. Жалобы от населения поступают каждый день. Теперь на три автобуса станет больше, и они чуть поправят ситуацию. Оксана КАТКОВА, фото автора