Нарушителя остановили ночью, передаёт Polisia.kz. Патрульные обратили внимание на «ГАЗель» без номеров, которая заехала в посёлок Кушум. Во время преследования авто повредило трубу газопровода.
Водителем оказался 27-летний уроженец Актюбинской области. При проверке документов у него авто выявили ряд нарушений и составили сразу восемь протоколов по статьям:
- 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации ТС»,
- 590 КоАП РК «Управление ТС, не отвечающими требованиям технических регламентов»,
- 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования»,
- 606 КоАП РК «Нарушение ПДД»,
- 230 КоАП РК «Нарушение законодательства об обязательном страховании»,
- 590 КоАП РК «Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр»,
- 613 КоАП РК «Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел»,
- 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника».
Ранее уралец на люксовом авто за день «накатал» штрафов на 310 тысяч тенге.