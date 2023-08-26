Сразу восемь протоколов составили на водителя в Уральске

Нарушителя остановили ночью, передаёт Polisia.kz. Патрульные обратили внимание на «ГАЗель» без номеров, которая заехала в посёлок Кушум. Во время преследования авто повредило трубу газопровода.

Водителем оказался 27-летний уроженец Актюбинской области. При проверке документов у него авто выявили ряд нарушений и составили сразу восемь протоколов по статьям:

590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации ТС»,

590 КоАП РК «Управление ТС, не отвечающими требованиям технических регламентов»,

595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования»,

606 КоАП РК «Нарушение ПДД»,

230 КоАП РК «Нарушение законодательства об обязательном страховании»,

590 КоАП РК «Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр»,

613 КоАП РК «Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел»,

667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника».

