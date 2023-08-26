Мать с детьми находились в авто. Самостоятельно они выбраться не смогли. Как рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Павлодарской области, 25 августа в 22:53 спасатели извлекли из реки Иртыш тела женщины 1980 года рождения и двоих её детей, одному было шесть лет, второму – девять. Машина, в которой находились люди, скатилась в реку. На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники. Напомним, такая же трагедия произошла и в ЗКО. В октябре 2020 года утонула машина, в которой находилось трое детей.