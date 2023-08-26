Заместитель начальника управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев сообщил, что посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе составляет 613,3 тысяч гектар. Это зерновые, масличные, а в этом году кормовые культуры, картофель, овощные и огородные культуры.
— На сегодня убрано 190 тысяч гектаров зерновых культур и намолочено 197 тысяч тонн зерна. Собрано 20.6 тысяч тонн овощей, 15.1 тысяча тонн продукции садоводства и 0.5 тысячи тонн картофеля. Также засеяно 22.6 тысячи гектаров озимых зерновых культур. Всего на осенне-полевые работы и заготовку кормов для животных выделили 18 тысяч тонн светлого дизельного топлива, — сказал Умашев.
По прогнозам управления сельского хозяйства, на 2023-2024 годы в зимовку войдут 1.1 миллион условного поголовья скота. Для них заготовили 2.1 миллиона тонн сена, 242 тысячи тонн зернофуража, 8.5 тысяч тонн силоса и 6.6 тысячи тонн сенажа. Напомним, что овощи уральских дачников будет скупать СПК.