Акимат города , что к новому учебному году запланировано обустроить 43 кабинета новой техникой и оборудованием для занятий.

— Один класс английского и казахского языков, три кабинета истории, два класса начальной школы, STEM кабинеты, кабинет фольклора, психологии и инклюзии. Также классы биологии, информатики, шесть кабинетов математики и географии. Кабинета физики, химии, труда, библиотеки и один учительский кабинет, — рассказали в ведомстве.

В прошлом году для школ закупили 67 кабинетов.

Напомним, что в ЗКО появится 23 новые школы. До конца года в эксплуатацию сдадут 18 учреждений.