  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается погода без осадков. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе пройдет дождь. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +17..+19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ожидаются порывы ветра при грозе до 15 метров в секунду.