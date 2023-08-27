Аким Жангалинского района Алпамыс Кушкинбаев в ходе брифинга рассказал, что площадь  района составляет два миллионов гектаров. Из них 1,7 миллионов — пастбища.
— В связи с ростом поголовья скота во всех сельских округах района наблюдается дефицит пастбищных угодий общей площадью 334 тысячи гектаров. Для удовлетворения потребностей в пастбищных угодьях для населения зарезервировали 12 тысяч гектаров земельных участков. Принудительно изъяли для государственных нужд 500 гектаров земли. Сейчас ведутся работы по дальнейшему изъятию почти двух тысяч гектаров земли, — рассказал аким.
По словам Алпамыса Кушкинбаева, в районе проводят мониторинг на неиспользуемые в соответствии с целевым назначением земли. В ходе проверок выявили таких 16 сельхозпроизводителей. Напомним, в этом году фермеры ЗКО жаловались на нашествие сайгаков, а в южных районах просили объявить режим ЧС. По их словам, дикие животные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота.