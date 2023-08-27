21 августа в Туркестанской области в трёх километрах от села Коксарай в реке Сырдарья утонули 11 человек. Для предупреждения об опасности, катастрофах и других ЧС в регионе, в ДЧС Атырауской области предложили местным жителям установить приложение Darmen. К слову, за купальный период жертвами на водоёмах стали девять человек, из которых двое детей.