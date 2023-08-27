— Отделение ювенальной полиции проводит определённую работу по профилактике суицида среди несовершеннолетних. Если говорить о совершённом суициде, то с начала года по области зарегистрировано три факта суицида среди несовершеннолетних. По попыткам суицида такая же цифра, — пояснила спикер.

За время независимости в Казахстане произошло более сотни тысяч самоубийств. Среди 176 государств, Казахстан находится на 19 месте. Каждый день около 10 человек думают о суициде. Такие цифры озвучены в ходе круглого стола в ЗКО, на котором представители госструктур, НПО и молодёжь рассмотрели вопросы суицида, наркомании и ВИЧ-инфекции. Трое несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством с начала года в ЗКО. Об этом стало известно из доклада старшего инспектора по защите женщин от насилия управления местной полицейской службы ДП ЗКО Диляры Сатаровой.Диляра Сатарова отметила, что по половому признаку чаще задумываются покончить с жизнью мужчины: они не могут найти другого выхода перед сложившейся ситуацией. Психолог Областного центра психического здоровья Оксана Чижова дополнила, что всего по области покончили жизнь самоубийством за семь месяцев этого года 77 человек.