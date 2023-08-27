– Если смотреть по гендерному составу, то 67% — мужчины и 33% – женщины. За последние семь месяцев зарегистрировано 48 случаев заражений. Это на 20 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение говорит о том, что активно проводится работа в сфере профилактики, — отметила специалист.

— На сегодня около 49% – это половой путь передачи ВИЧ инфекции. Передача через шприц тоже зафиксирована. Если брать по возрастному составу, то из 80% выявленных — от 20 до 39 лет. Выявляются заболевшие и в пенсионном возрасте. Эта инфекция может обнаружиться в любой момент при медицинском обследовании. Человек может жить с ней годами. Так, есть люди старше 60 лет, 75-80 лет, – отметила специалист.

стало известно, что троих пациентов центральной городской клинической больницы Алматы

ВИЧ.

За круглым столом, который проводил центр семьи «Ак Отау» в ЗКО, представители госструктур, НПО и молодёжь рассмотрели вопросы суицида, наркомании и ВИЧ-инфекции. Заведующая профилактическим отделом Центра борьбы с ВИЧ Эльвира Хафизова рассказала, что с 1996 года в регионе зарегистрировали 1 033 человека с ВИЧ-инфекцией.По её словам, каждый инфицированный пациент лечится за счёт бесплатной гарантированной помощи.На встрече предложили провести семинары-тренинги с приглашением профессиональных психологов, работающих по профилактике суицида и наркомании. Напомним, в июле этого года