48 человек заразились ВИЧ-инфекцией в ЗКО с начала года
1 / 2
За круглым столом, который проводил центр семьи «Ак Отау» в ЗКО, представители госструктур, НПО и молодёжь рассмотрели вопросы суицида, наркомании и ВИЧ-инфекции.
Заведующая профилактическим отделом Центра борьбы с ВИЧ Эльвира Хафизова рассказала, что с 1996 года в регионе зарегистрировали 1 033 человека с ВИЧ-инфекцией.
– Если смотреть по гендерному составу, то 67% — мужчины и 33% – женщины. За последние семь месяцев зарегистрировано 48 случаев заражений. Это на 20 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение говорит о том, что активно проводится работа в сфере профилактики, — отметила специалист.
По её словам, каждый инфицированный пациент лечится за счёт бесплатной гарантированной помощи.
— На сегодня около 49% – это половой путь передачи ВИЧ инфекции. Передача через шприц тоже зафиксирована. Если брать по возрастному составу, то из 80% выявленных — от 20 до 39 лет. Выявляются заболевшие и в пенсионном возрасте. Эта инфекция может обнаружиться в любой момент при медицинском обследовании. Человек может жить с ней годами. Так, есть люди старше 60 лет, 75-80 лет, – отметила специалист.
На встрече предложили провести семинары-тренинги с приглашением профессиональных психологов, работающих по профилактике суицида и наркомании.
Напомним, в июле этого года стало известно, что троих пациентов центральной городской клинической больницы Алматы выявили ВИЧ. Оксана КАТКОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!