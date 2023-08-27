Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Рашид Блялов, в отопительный период резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в жилом секторе и отравлениями бытовым газом.

За последние четыре года от отравления природным газом погибли три человека и 39 получили отравления. Для предотвращения несчастных случаев в домах малообеспеченных семей за счёт акиматов и спонсоров установили 1 281 датчик угарного газа. И это за два года.

— С начала отопительного периода 2022 — 2023 годов в жилых домах социально уязвимых слоев населения установили 302 датчика обнаружения газа. Также, по данным АО «КазТрансГаз Аймак», с начала отопительного периода в домах установили 3 535 датчиков природного газа, — пояснил Блялов.

К слову, согласно статистике, наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. С начала года там случились 216 пожаров. В них погибли семеро человек и четверо пострадали.