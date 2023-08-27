Десять человек погибли при крушении частного самолёта в Тверской области. В МЧС России сообщили, что Embraer Legacy совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них три члена экипажа. Все они погибли. Следственный комитет РФ тогда возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Росавиация опубликовала список погибших пассажиров. Среди них значится глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Как сообщили в Следственном комитете России, в рамках расследования крушения самолёта в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.