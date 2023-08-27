По данным "Казгидромета", 28 августа на севере, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь с грозой. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +16..+18 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Актобе — дождь с грозой. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днём столбики термометра покажут +24..+29 градусов, ночью опустятся до +17..+19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +19..+21 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ожидаются порывы ветра при грозе до 20 метров в секунду.