По данным РГП «Казгидромет», пятого августа на территории ЗКО ожидается очень сильная жара. Столбики термометров поднимутся до 40 градусов. В период 5 и 6 августа на юге области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной пожарной опасности.

В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градуса, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +20..+22 градуса. Ветер до 10 метров в секунду.

В Актобе ожидается малооблачно. Днём ожидается до +30..+32 градуса. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Актау — облачно. Днём столбики термометра покажут +37..+39 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.