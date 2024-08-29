В агентстве по делам государственной службы подвели итоги отбора в региональный кадровый резерв. Основной целью проекта является формирование региональных пулов молодых управленцев и привлечение талантливой молодежи к развитию регионов.

В отборе приняли участие граждане Республики Казахстан в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж не менее трех лет. Всего на официальном сайте проекта зарегистрировались 423 представителя из нашей области, из них допущены к участию 273 кандидата, соответствующие установленным требованиям.

Отбор проводился в несколько этапов, включая оценку профессиональных навыков, уровня образования, а также личных качеств и мотивации кандидатов (прием документов, тестирование на знание законодательства и оценка личных качеств, оценка компетенций, структурированное интервью в комиссии - прим. автора).

Ключевыми критериями отбора стали лидерские качества, аналитическое мышление, способность работать в команде и стремление к постоянному профессиональному развитию.

Решением региональной кадровой комиссии по семи отраслевым направлениям (индустрия и промышленность, экономика и финансы, социальная сфера, ЖКХ и инфраструктура, АПК и земельные отношения, цифровизация и экология) определены 30 кандидатов в резерв.

– Создание эффективного кадрового резерва - ключевая задача для обеспечения преемственности и устойчивого развития нашего региона. Формирование команды профессиональных, инициативных и ответственных управленцев позволит нам не только успешно решать текущие задачи, но и быть готовыми к новым вызовам. Инвестируя в развитие перспективных кадров, мы закладываем фундамент для будущих достижений и процветания нашего региона, - отметил аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Список тех, зачисленных в региональный кадровый резерв опубликован на официальном сайте проекта onir.pkrezerv.gov.kz.

– Мы рады видеть такой высокий интерес к формированию кадрового резерва со стороны талантливых специалистов по нашей области. Это свидетельствует о том, что наша молодежь стремится внести вклад в развитие страны. Отобранные кандидаты получат уникальные возможности для профессионального роста и смогут стать частью важных преобразований, происходящих в Казахстане, — подчеркнул руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по ЗКО Мурат Байсалов.

Резервисты получат возможность пройти обучение по специализированным курсам, участвовать в семинарах и тренингах, а также наставничество со стороны опытных государственных служащих. Данный подход позволит им получить глубокие знания, практические навыки для эффективной работы в сфере государственной службы.

Кандидаты, зачисленные в региональный резерв, могут занять административные государственные должности корпуса «Б» в местных исполнительных органах без проведения конкурсных процедур по согласованию с уполномоченным органом.