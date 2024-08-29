Если за семь месяцев прошлого года зарегистрировали 222 случая кори, то в этом году этих случаев уже 2247. 85% из них — дети моложе 14 лет. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Алтынгуль Аймуратова.

— Единственной и эффективной мерой борьбы, направленной на профилактику заражения корью, является вакцинация. В области предусмотрена комбинированная вакцинация детей против кори против краснухи и эпидемического паротита. Эта вакцина сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинация эффективна и безопасна. Прививку против кори получают дети в возрасте от одного года до 6 лет в соответствии с Национальным календарем прививок страны, — сказал Алтынгуль Аймуратова.

По словам Аймуратовой, врожденный иммунитет не передается детям от родителей, поэтому они становятся более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. В этом году против кори по области вакцинировали 27 090 человек.