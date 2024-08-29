Когда речь идет о качественных железобетонных изделиях, на которые можно полагаться, TOО «Батыс МЖБК» из Актобе становится первым выбором для профессионалов и частных застройщиков.

ТОО «Батыс МЖБК» является отечественным производителем сборных железобетонных изделий. Производственная мощность в 30 тысяч кубометров в год. Номенклатура выпускаемых изделий составляет более 100 наименований.

Завод начал свою деятельность в 2020 году. Изделия ТОО «Батыс МЖБК» применяются при строительстве мостов, путепроводов, взлетно-посадочных полос, строительстве промышленных объектов, объектов коммерческой и жилой недвижимости, благоустройстве территории.

–Наша компания гордится предлагаемым ассортиментом, включающим в себя более 100 наименований продукции, спроектированных и изготовленных с учетом самых высоких стандартов качества, - рассказал генеральный директор ТОО «Батыс МЖБК» Ерик Жексебаев.

На заводе трудоустроено 130 человек. Основные работники – это местные жители. Дополнительно для удобства сотрудников компания может обеспечить проживание на территории завода.

В соответствии с требованиями к изготовлению мостовых конструкций предприятие имеет необходимое технологическое оборудование и оснастку, позволяющее выпускать качественную продукцию. Применяемое сырье и материалы закупаются у отечественных производителей и отвечают требованиям ГОСТов и СНИПов. На предприятии имеется отдел технического контроля, который контролирует качество и производит прием готовой продукции, проверяет соответствие технологии техническим условиям производства изделий.

Необходимо отметить, что на балансе компании есть собственный железнодорожный тупик, который позволяет осуществлять поставку изделий во все регионы Казахстана и в страны СНГ. Каждое изделие проходит строгий контроль качества на всех этапах производства, что гарантирует долговечность и надежность выпускаемой продукции.

Так, изделия ТОО «Батыс МЖБК» использовались в реализации таких проектов, как:

Проект Актобе-Атырау-граница РФ (на Астрахань)

Строительство моста через реку Тобол

Проект Ушарал-Достык

Путепровод через железнодорожный переезд Пойма недалеко от г. Уральска.

Что касается планов на будущее, то генеральный директор предприятия отметил, что главной задачей является закрытие потребностей западных регионов Казахстана в мостовых конструкциях и дорожных элементах (водопропускных труб и полных комплектов к этим изделиям).

– Мы хотим, чтобы наши сотрудники освоили и внедрили новые технологии в области производства железобетонных конструкций и изделий. Мы будем стремиться к этому. Кроме этого, планируем открыть новые линии по производству изделий, в том числе для жилищного строительства, - говорит Ерик Жексебаев.

Руководство компании так же подчеркнуло, что в ближайшем будущем планируется расширить ассортимент выпускаемой продукции. Что, безусловно, положительно скажется на строительной отрасли страны.

– Мы готовы предложить индивидуальные решения для удовлетворения потребностей каждого клиента. Наша команда специалистов всегда готова проконсультировать вас и помочь выбрать оптимальное решение, - заключил генеральный директор предприятия.

