Четыре телефона в фольге пытались пронести в колонию ЗКО

27 августа в учреждение № 28 департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО пытались пронести запрещенные предметы. Об этом сообщает polisia.kz.

Так, при прохождении досмотра на входе в учреждение у гражданского лица обнаружили четыре смартфона, USB-кабель и SIM-карту. Нарушитель пытался обойти систему безопасности учреждения, обернув гаджеты фольгой. Однако рентген-аппарат выявил попытку проноса. Сотрудники группы досмотра немедленно изъяли их.

На нарушителя составлен акт и протокол по статье 481 КоАП РК «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов». Материал направили в суд. Нарушителю грозит предупреждение либо штраф до 10 МРП.

Кому из осужденных предназначалась посылка - выясняют полицейские.



