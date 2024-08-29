Главу режимного отдела колонии задержали при получении очередной взятки через посредника в сумме 15 тысяч тенге. Также оперативники зафиксировали пронос трёх мобильных телефонов и марихуаны.

В Уральском городском суде вынесли приговор и.о. начальника режимного отдела одного из исправительных учреждений, сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.

Главу режимного отдела колонии задержали при получении очередной взятки через посредника в сумме 15 тысяч тенге. Также оперативники зафиксировали пронос трёх мобильных телефонов и марихуаны.

— Подозреваемый сотрудник учреждения признался в содеянном. Приговором Уральского городского суда сотрудника учреждения осудили по статье 366 УК РК «Получение взятки» и назначили в виде наказания штраф в тридцатикратном размере суммы взятки — 450 тысяч тенге. Этим же приговором осудили ещё двоих сотрудников. Их приговорили к различным срокам лишения свободы, — сообщает прокуратура ЗКО.

Приговор вступил в законную силу.