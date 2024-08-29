В Кокшетау девятилетняя девочка покончила жизнь самоубийством, передает «Голос народа».

О суициде несовершеннолетней сообщил Instagram-паблик Nayza Kokshe. По данным издания, трагедия произошла 26 августа в многодетной семье. Повешенной девочку обнаружил отец. Мужчина отвез дочь в больницу, однако спасти её не удалось.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Департамент полиции сообщает, что по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению», ‒ говорится в сообщении.

