2 сентября на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана, сообщает Акорда.

- В мероприятии примут участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов, - говорится в сообщении. - Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.