Начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев проверил меры безопасности в образовательных учреждениях, сообщает Polisia.kz. В рамках инспекции он посетил школы и Центр оперативного управления, чтобы лично оценить функционирование систем видеонаблюдения и тревожных кнопок, подключенных к ЦОУ. Также были проверены действия охранных служб и сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность в школах.

— До начала учебного года проводится изучение всех камер в школах, ни что не должно препятствовать видимости видеокамер. Для совместной организации работы в этом направлении проводится комплексная работа по координации безопасного обучения детей в школах, — сказал Уразбаев.

По информации ведомства, в Атырауской области 158 школ напрямую интегрированы в центр оперативного управления, а 149 школ оснащены тревожными кнопками. Кроме того, в преддверии нового учебного года проводятся проверки и обновления дорожных знаков, расположенных рядом с образовательными учреждениями, согласно предписаниям, выданным местными исполнительными органами.