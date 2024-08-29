В редакцию «МГ» обратились водители, которые пожаловались на дорожную разметку, которую нанесли не так давно в районе Селекционного посёлка и на объездном шоссе.

В редакцию «МГ» обратились водители, которые пожаловались на дорожную разметку, которую нанесли не так давно в районе посёлка Деркул и на объездном шоссе.

— Во-первых, её нанесли таким образом, что действительно мешает дорожному движению. Раньше фуры немного прижимались к обочине и легковые авто могли обогнать их, теперь это сделать невозможно. Во-вторых, согласно ПДД теперь там нельзя остановиться или припарковаться на обочине. Там расположены масса объектов, и если человеку надо туда попасть, ему придётся искать, где есть прерывистая линия. Почему никто не думает головой и не отвечает за свои действия? Полицейские должны создавать условия, чтобы сокращать ДТП. А у нас наверняка «отмывают» деньги или краска лишняя была, некуда было её деть, — возмущается водитель по имени Арман.

Нововведением недовольны многие уральские водители.

- В городе, да и в области тоже, все дороги узкие, да бог если две полосы в одну сторону будут. а тут широкая дорога, по которое ездит большое количество транспорта, которое так и называется "объездное шоссе", предназначенное для того, чтобы большегрузы не заезжали в город и объезжали его, и полицейские ее умудрились своими разметками сузить. Для чего? - говорит житель Уральска.

Редакция "МГ" обратилась с конкретными вопросами в пресс-службу департамента полиции ЗКО, однако внятного ответа услышать не удалось. Полицейские направили ответ, больше похожий на отписку, точнее ссылка, в которой поясняется, что «непрерывная желтая линия» — обозначает места, где запрещена остановка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра.

«Прерывистая жёлтая линия» — разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы. Обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении.

К слову, из-за частых аварий на объездном шоссе полицейские установили скоростемеры. На этом же шоссе произошла авария в 2022 году, где погибли восемь человек.