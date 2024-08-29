По информации департамента ЧС ЗКО, пожар в кофейне «Чизкейк» по проспекту Назарбаева, 232 потушили в 00:47. В помещении горел натяжной потолок, кондиционер и мебель на общей площади 18 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия выезжали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Напомним, что супружеская пара из России занималась преображением кофейни. Её можно было посещать с домашними животными. Более того, супруги занимались обустройством не только кафе, но и прилегающей территории.

