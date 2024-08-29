Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В документе, опубликованном на портале «Открытые НПА», исключается пункт о неограниченном использовании единовременных пенсионных выплат на лечение.

Вместе с тем появятся конкретные правила, по которым казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на лечение зубов. Для этого нужно будет получить заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК).

Для начала казахстанец самостоятельно получает информацию о сумме своих пенсионных накоплений. После этого необходимо заполнить заявление на изъятие пенсионных накоплений в личном кабинете на сайте «Отбасы банка» (уполномоченного оператора). После поступления средств на специальный счет можно обратиться за медицинской помощью в стоматологию.

– При оказании стоматологических услуг ответственное лицо медицинской организации выдает заявителю или его законному представителю заключение ВКК до и после лечения в электронном и/или бумажном виде и вносит их в медицинскую информационную систему по форме 026/у, согласно приказу, в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания ВКК для предоставления уполномоченному оператору, - говорится в документе.

Пациент или медицинская организация, оказывающая стоматологические услуги, направляет заключение ВКК до и после получения лечения и договор в электронной форме уполномоченному оператору, после чего в течение пяти рабочих дней с даты получения документов будет произведена выплата пенсионных средств.

Основанием для выдачи заключения ВКК являются медицинские показания на оказание медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат. Для получения стоматологических услуг заявитель прилагает документы.