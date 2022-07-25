Все участники ДТП погибли, в том числе двое детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 8 человек погибли в ДТП на объездном шоссе Уральска Авария произошла 18 июля в 2:22 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil. Столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей). За рулём Nissan находился 32-летний водитель. Он при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada. В результате ДТП погибли восемь человек. В Lada находились две семьи: родители и двое детей, а также родители и сын. Позже в сети появилось видео, где запечатлён момент столкновения автомобилей. Выяснилось, что у одной из погибшей семьи глава семейства работал в МЧС, его супруга трудилась социальным работником в Доме престарелых, двое сыновей учились в школе. Супружеская пара пенсионного возраста из второй семьи работала в ТОО «Жайык таза кала», за рулём авто был их сын. 20 июля погибшие семьи проводили в последний путь. Сегодня, 25 июля, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что после проведенной экспертизы выяснилось, водитель Nissan находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Lada был трезвым.