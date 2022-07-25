Опубликован график движения «Медицинских поездов», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Медицинский поезд» посетит ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В составе бригады будут терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог, психолог и дерматовенеролог. Специалисты проведут бесплатное медицинское обследование и диагностику. Опубликован график движения «Медицинского поезда» в ЗКО:
  • Семиглавный мар - 23-24 июля,
  • Таскала - 25-26 июля,
  • Деркул - 27-28 июля,
  • Переметная - 29-30 июля,
  • Разъезд Белес - 31 июля - 1 августа,
  • Жайык - 2-3 августа,
  • Алгабас - 4-5 августа,
  • Амангельды - 6-7 августа,
  • Шынгырлау - 8-9 августа.
Специалисты принимают с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов.