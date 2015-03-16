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Происшествия

Жителя Актобе убили из-за Toyota Land Cruiser

Водителя свадебного кортежа из Актобе убил заказчик, передает Tengrinews.kz со ссылкой на отдел информационного обеспечения Актюбинского областного суда. Иллюстративное фото с сайта chto-proishodit.ru Уголовное дело по обвинению гражданина по статье 96 части 2 пункта "з" (Убийство из корыстных побуждений) УК РК, а также укрывателя преступления по статье 363 Уголовного кодекса поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области. Обвиняемый в октябре прошлого года через социальные сети нашел объявление об оказании услуг аренды авто с водителем. В объявлении указ
Marat
Жителя Актобе убили из-за Toyota Land Cruiser
Водителя свадебного кортежа из Актобе убил заказчик, передает Tengrinews.kz со ссылкой на отдел информационного обеспечения Актюбинского областного суда.
Иллюстративное фото с сайта chto-proishodit.ru
Иллюстративное фото с сайта chto-proishodit.ru
 Иллюстративное фото с сайта chto-proishodit.ru Уголовное дело по обвинению гражданина по статье 96 части 2 пункта "з" (Убийство из корыстных побуждений) УК РК, а также укрывателя преступления по статье 363 Уголовного кодекса поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области. Обвиняемый в октябре прошлого года через социальные сети нашел объявление об оказании услуг аренды авто с водителем. В объявлении указывалось, что водитель Toyota Land Cruiser 200 обслуживает свадьбы, поездки за город. Злоумышленник позвонил инициатору объявления, с которым договорился за 25 тысяч тенге съездить в поселок Родниковка Мартукского района за своими знакомыми. Водитель и заказчик встретились вечером 28 октября 2014 года в Актобе и сразу же выехали по намеченному маршруту. Однако до места назначения  они так и не добрались. Не доехав до поселка, обвиняемый нанес ножевые ранения находящемуся за рулем водителю. Потерпевший, защищаясь от ударов, нанес нападавшему ответные удары. Во время борьбы злоумышленник выпрыгнул на ходу из машины, а раненый водитель продолжил движение до полной потери сознания. Проехав около 200 метров, пострадавший мужчина остановился в овраге, где скончался от острой кровопотери. После этого обвиняемый умышленно похитил принадлежащее погибшему мужчине авто и тем же вечером на той же машине выехал в направлении поселка Родниковка к своему знакомому, которому он позвонил и попросил встретить его на проселочной дороге. Украденный автомобиль злоумышленник и его соучастник оставили в степи.

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