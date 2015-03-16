Жителя Актобе убили из-за Toyota Land Cruiser

Водителя свадебного кортежа из Актобе убил заказчик, передает Tengrinews.kz со ссылкой на отдел информационного обеспечения Актюбинского областного суда. Иллюстративное фото с сайта chto-proishodit.ru Уголовное дело по обвинению гражданина по статье 96 части 2 пункта "з" (Убийство из корыстных побуждений) УК РК, а также укрывателя преступления по статье 363 Уголовного кодекса поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области. Обвиняемый в октябре прошлого года через социальные сети нашел объявление об оказании услуг аренды авто с водителем. В объявлении указ