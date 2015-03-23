Жителя Атырау оштрафовали на 100 тыс. тенге за поведение в мечети

Атырауский специализированный административный суд постановил оштрафовать на 50 МРП (99 100 тенге) жителя города Атырау за неподобающее поведение в мечети, сообщает "Ак жайык". Фото из архива "МГ" 2 января этого года во время молитвы в центральной мечети он проявил грубость по отношению к работникам мечети, не повиновался внутреннему порядку, отвлекал других прихожан от молитвы. Решение суда вынесено по ч.2 ст. 490 КоАП РК ("Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а равно нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или оскорбление их религиозных чувст