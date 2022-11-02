- Дополнительно управление градостроительного контроля направило в суд исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительных договоров купли-продажи на возводимую недвижимость, - говорится в сообщении.Напомним, в Алматы работает горячая линия, по которой можно проверить строящиеся ЖК на наличие пакета документов +7 (727) 229-81-36. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЖК незаконно строят в алматинском микрорайоне Карагайлы
Целевое назначение участка застройки - ведение крестьянского хозяйства. Фото из архива "МГ" Акимат Алматы предупредил, что ЖК «Французский дом» в микрорайоне Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство. Более того, собственник строит дом на земельном участке с целевым назначением – ведение крестьянского хозяйства. В июле собственника привлекли к ответственности и выдали предписание на устранение нарушений. - Дополнительно управление градостроительного контроля направило в суд исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительн