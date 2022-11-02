ЖК незаконно строят в алматинском микрорайоне Карагайлы

Целевое назначение участка застройки - ведение крестьянского хозяйства. Фото из архива "МГ" Акимат Алматы предупредил, что ЖК «Французский дом» в микрорайоне Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство. Более того, собственник строит дом на земельном участке с целевым назначением – ведение крестьянского хозяйства. В июле собственника привлекли к ответственности и выдали предписание на устранение нарушений. - Дополнительно управление градостроительного контроля направило в суд исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительн