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Социум

Жолаушы көліктері қызметтерінің сапасын арттыру үшін оңтайландыру әдісі қолданылмақ

Орал қаласында осы мақсатта барлық қоғамдық көліктердің шығыны мен олармен қатынайтын жолаушылар саны, жүру сұлбасына қатысты ақпараттар бірнеше айлар бойы жинақталып, қаралып жатыр. Бұл орайда оңтайландыру қанат қақты жобасын мамандар өзге қалалардың тәжірибелеріне сүйеніп жүзеге асырмақ. Шаһарымыз біртіндеп өсіп келеді. Соған сай қоғамдық көліктердің де жүру сұлбалары ұзарып, бірінші кезекте жолаушы тасымалдаушыларға жанар-жағармай шығыны сынды тиімсіз тұстары артуда. Қалада 33 автобус маршруты болса, оның 17-сі әлі газель көліктерінен арыла алмай отыр. Сол себепті оңтайландыру әдісін жолауш
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Жолаушы көліктері қызметтерінің сапасын арттыру үшін оңтайландыру әдісі қолданылмақ
Орал қаласында осы мақсатта барлық қоғамдық көліктердің шығыны мен олармен қатынайтын жолаушылар саны, жүру сұлбасына қатысты ақпараттар бірнеше айлар бойы жинақталып, қаралып жатыр. Бұл орайда оңтайландыру қанат қақты жобасын мамандар өзге қалалардың тәжірибелеріне сүйеніп жүзеге асырмақ.
Шаһарымыз біртіндеп өсіп келеді. Соған сай қоғамдық көліктердің де жүру сұлбалары ұзарып, бірінші кезекте  жолаушы тасымалдаушыларға жанар-жағармай шығыны сынды тиімсіз тұстары артуда. Қалада 33 автобус маршруты болса, оның 17-сі әлі газель көліктерінен арыла алмай отыр. Сол себепті оңтайландыру әдісін жолаушы тасымалдаушылардың өздері де қос қолдап құптайды. -«Қазіргі кезде біздер барлық бағыттағы маршруттардың жүру сұлбаларына қатысты ақпараттарды жинақтап жатырмыз. Ол жерде жүру қашықтығы, жолаушылардың саны, шығынын ақтауы және мақсатты нысанға жетудегі нәтижелігі сынды бірқатар фактілер ескеріледі»,-дейді Орал қалалық жолаушы көлігі және авто көлік жолдары бөлімі басшысының орынбасары Айдар Менеев. Мәселен, №6 маршруттың қозғалыс маршруты 57 шақырым қашықтықты қамтиды екен. Соған қарамастан оған да қойылатын талаптар мен жолақы құны өзге қоғамдық көліктермен бірдей. Жолаушы тасымалдаушылар бұл орайда «СМС bus»  төлемін енгізу, «Джипиэс» сынды бірқатар жаңашылдықтарға жаппай көшу салдарынан зор шығынға ұшырап жатырмыз дегенді айтады. -«Біздерді қинайтыны жаңашылдықтарды орнатудың бәрі қаражатқа келіп тірелетіні. Оның үстіне жанар-жағармай, сұйық отын, қосалқы бөлшектер құны қымбаттап барады. Ай сайын өседі десек өтірік емес. Сондықтан оңтайландыру барысында осындай олқылықтарды ескерсе деген тілек бар»,-дейді жолаушы тасымалдаушы кәсіпорын директоры Владимир Юрченко. Оңтайландыру жобасы аясында жолаушыларға да , қызмет көрсетушілерге де қолайлы жағдай орнатуға барынша көңіл бөлінбек. Естеріңіізге сала кетсек, Орал қаласындағы жолаушы көліктерінің ақысы 2017 жылдың бірінші тамызынан бастап сексен теңге құрады. Ақы көтерудің басты талабы жолаушы көліктері қызметтерінің сапасын арттыру болды.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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