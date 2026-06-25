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Социум

Житель Актобе отдал 250 тысяч тенге за «отсрочку» от армии и остался ни с чем

Местный призывник доверился 21-летнему парню, который обещал помочь "решить вопрос" с медкомиссией, но в итоге просто забрал деньги и скрылся.
Варвара Тыщенко
Житель Актобе отдал 250 тысяч тенге за «отсрочку» от армии и остался ни с чем
Фото из архива "МГ"

В Актюбинской области сотрудники полиции задержали молодого человека, который обещал помочь призывнику получить отсрочку от срочной воинской службы, сообщает Polisia.kz.

По информации пресс-службы ведомства, с заявлением в полицию обратился 20-летний житель региона. Парень как раз проходил медицинскую комиссию в рамках призывной кампании, когда малознакомый мужчина предложил ему содействие. За свои услуги по оформлению отсрочки он запросил вознаграждение в размере 250 тысяч тенге.

Поверив обещаниям, призывник передал всю сумму. Однако сразу после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь и скрылся, так и не выполнив взятые на себя обязательства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. Во время разбирательства выяснилось, что полученные обманным путем денежные средства он уже успел потратить на личные нужды.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по признакам мошенничества. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
 

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