Житель Актобе отдал 250 тысяч тенге за «отсрочку» от армии и остался ни с чем

Местный призывник доверился 21-летнему парню, который обещал помочь "решить вопрос" с медкомиссией, но в итоге просто забрал деньги и скрылся.

В Актюбинской области сотрудники полиции задержали молодого человека, который обещал помочь призывнику получить отсрочку от срочной воинской службы, сообщает Polisia.kz.

По информации пресс-службы ведомства, с заявлением в полицию обратился 20-летний житель региона. Парень как раз проходил медицинскую комиссию в рамках призывной кампании, когда малознакомый мужчина предложил ему содействие. За свои услуги по оформлению отсрочки он запросил вознаграждение в размере 250 тысяч тенге.

Поверив обещаниям, призывник передал всю сумму. Однако сразу после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь и скрылся, так и не выполнив взятые на себя обязательства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. Во время разбирательства выяснилось, что полученные обманным путем денежные средства он уже успел потратить на личные нужды.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по признакам мошенничества. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

