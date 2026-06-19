По версии следствия, он переводил деньги вкладчиков финансовой пирамиды "Imrat Group".

В ЗКО завершили расследование в отношении местного жителя, который незаконно занимался операциями с криптовалютой. Как сообщили в департаменте экономических расследований, у мужчины не было необходимой регистрации и лицензии. По версии следствия, он переводил деньги вкладчиков финансовой пирамиды "Imrat Group" в криптовалюту и отправлял их на криптокошельки организаторов.

Кроме того, через него проходили деньги и других клиентов. Общий объем операций с цифровыми активами составил 155 миллионов тенге. Во время расследования суд наложил арест на имущество подозреваемого: дома и автомобиль общей стоимостью 57 миллионов тенге. Другие подробности дела пока не раскрываются.