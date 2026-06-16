За месяц от жителей в районный акимат поступило уже два обращения.

В редакцию "МГ" обратились жители села Теректы Теректинского района с жалобами на проблемы с водоснабжением. По их словам, с началом поливного сезона вода в поселке регулярно исчезает, а ситуация повторяется из года в год.

Местная жительница Елена Асауова рассказала, что сельчане неоднократно обращались к властям, однако проблема до сих пор не решена.

- Мы думаем, что воду экономят, так как постоянной подачи нет. В трехэтажных домах воды нет даже зимой. В сельском акимате говорят, что ведутся ремонтные работы и воду дают по графику, но график вообще не соблюдается. Да и работы никакие не ведутся. У нас люди уже покупают накопители, закапывают их в землю и набирают воду, чтобы хоть как-то пользоваться ею в доме. Почему мы должны консервировать всю свою современную технику, возвращаться к ручной стирке и мытью посуды? К тому же вода техническая и непригодна для употребления. Мы её не пьем, покупаем - одна пятилитровая баклажка стоит 100 тенге. А местную воду даже в чайник не зальешь, сколько техники уже сгорело! От властей только обещания, но какой смысл в этом водопроводе, если результата нет? Почему в соседних селах хорошая вода, а у нас нет? Мы платим, у нас нет долгов. Почему мы должны мучиться? Я во двор все ёмкости вытащила и сижу караулю воду, чтобы просто помыться. Сколько можно уже? - говорит Елена Асауова.

По словам жителей, раньше при перебоях организовывали подвоз воды из соседних сел, однако сейчас такая практика не применяется. Также сельчане жалуются на качество воды: в некоторых районах поселка она бывает коричневого или красноватого цвета.

В акимате Теректинского района сообщили, что проблема с водоснабжением существует уже много лет. С 17 мая 2026 года от жителей поступило два официальных обращения, по которым были даны разъяснения.

Как пояснила аким района Алия Муханбетжанова, первые серьезные перебои в этом году начались в мае, когда температура воздуха достигала +28-30 градусов. Из-за отсутствия технической воды жители используют питьевую воду для полива огородов, что значительно увеличивает нагрузку на систему.

Производственная мощность водопровода составляет 460 кубометров воды в сутки, тогда как летом потребление возрастает до 700-800 кубометров. Из-за этого снижается давление в сети и возникают перебои с подачей воды.

- В данный момент осуществляется реконструкция водопроводной сети, что позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить стабильную подачу воды потребителям и повысить производственную мощность объекта. Данные работы невозможно производить без отключения водопроводной сети, - сообщила аким района.

В 2025 году была разработана проектно-сметная документация по реконструкции водопровода в селе Теректы. Проект прошел общественные слушания и государственную экспертизу. В 2026 году по итогам конкурса подрядчиком стало ТОО "Қалдығайты". Стоимость проекта составляет 2,2 миллиарда тенге, финансирование осуществляется за счет государственных средств.

По словам акима района, реконструкция позволит повысить надежность системы водоснабжения, увеличить ее мощность и обеспечить стабильную подачу воды жителям. Предварительно восстановление стабильного водоснабжения ожидается в августе-сентябре текущего года. Полностью завершить реконструкцию водопровода планируется в декабре 2026 года.