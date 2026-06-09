Женщина опубликовала материалы, порочащие честь университета.

В специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрели дело о клевете. Как установил суд, в мае этого года женщина разместила на своих страницах в Facebook и Instagram, а также в чате WhatsApp публикации о преподавателях Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. По мнению заявителей, опубликованные сведения были заведомо ложными и порочили честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников вуза.

На судебном заседании женщина вину не признала и заявила, что не согласна с составленным протоколом. Представитель университета попросил привлечь её к ответственности за распространение ложной информации.

Суд пришел к выводу, что вина подсудимой была доказана показаниями потерпевшего, публикациями из соцсетей, коллективным заявлением сотрудников университета, материалами полиции и другими документами.

По статье о клевете, совершенной публично или через интернет, предусмотрен штраф либо административный арест. Постановлением суда женщину признали виновной и назначили штраф в размере 180 МРП - 778 500 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.