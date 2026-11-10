ЗКО оказалась среди регионов, где плохо устанавливают пожарные датчики

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов назвал основные причины пожаров в Казахстане в холодное время года. По его словам, чаще всего возгорания происходят из-за неисправных печей, нечищеных дымоходов и старой электропроводки. В некоторых случаях причиной аварий становятся незаконные подключения к электросетям и газоснабжению.

Особое внимание, по мнению премьер-министра, необходимо уделять домам социально уязвимых граждан. Именно там нередко выявляются нарушения требований пожарной безопасности. Ранее акиматам поручали бесплатно устанавливать в таких домах пожарные датчики. Однако эта работа пока проводится недостаточно эффективно в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в Шымкенте.

- Поручаю акиматам регионов совместно с министерствами по чрезвычайным ситуациям, труда социальной защиты населения в недельный срок актуализировать список домов социально-уязвимых слоев населения. Надо провести повторные обходы с принятием мер по устранению выявленных недостатков. В целом, следует активизировать работу по установлению пожарных датчиков, - заявил Бектенов.

Кроме того, акиматам необходимо оказать поддержку профильным службам и предусмотреть средства на закупку и установку датчиков в домах граждан, относящихся к социально уязвимым категориям.

Напомним, что в январе 2024 года в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл взрыв. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Погибли три человека, еще шесть пострадали.

12 декабря прогремел взрыв в доме №1 по улице Циолковского. В квартире на третьем этаже начался пожар, после чего произошел хлопок газовоздушной смеси. От мощного взрыва полностью выбило оконные рамы и перегородку балкона, на котором находился пожарный.