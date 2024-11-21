Арендатору кафе Rizyq Уральска приговор оставили без изменений

8 августа арендатора кафе Rizyq 34-летнего Мендибека Уалиева признали виновным по части 3 статьи 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в УИС минимальной безопасности

8 августа арендатора кафе Rizyq 34-летнего Мендибека Уалиева признали виновным по части 3 статьи 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в УИС минимальной безопасности. Кроме того, виновный должен оплатить трем потерпевшим материальный и моральный ущерб, в общей сложности около 20 миллионов тенге.

Осужденный Мендибек Уалиев не согласился с приговором и подал апелляцию. 24 октября апелляционный суд начал рассматривать дело о взрыве в кафе Rizyq. Также одна из потерпевших обжаловала часть приговора, касающуюся компенсации морального и материального ущерба.

Адвокат Уалиева Тамара Сарсенова считает, что он осужден несправедливо. По её словам, Уалиев покупал газовые баллоны для использования на улице и не мог следить за тем, как сотрудники кафе заносили их в помещение и заправляли. Кроме того, адвокат отметила, что суд учел смягчающие обстоятельства лишь частично — только наличие несовершеннолетних детей, хотя Уалиев выплатил пострадавшим 12 миллионов тенге и оказывал помощь их семьям. Адвокат попросила изменить приговор и назначить наказание без лишения свободы.

Сам осужденный в суде еще раз принес извинения потерпевшим, их родным и близким.

— Ещё раз прошу прощения, я не хотел, чтобы так произошло. У меня тоже есть семья, дети. Сейчас меня лишили свободы и они остались без кормильца. Назначили иски, я, сидя в тюрьме, не знаю как их возместить. Если бы дали возможность выйти на свободу, я бы возместил их. Я не бегу от ответственности, с первых дней помогаю. Никто не застрахован от этого, так получилось, — сказал Уалиев.

Пострадавшие согласны со сроком наказания. Одна из потерпевших отметила, что доверяет закону и для неё главное — что её дочь осталась жива.

Прокурор поддержала решение суда первой инстанции и считает приговор справедливым.

Судебная коллегия рассмотрев дело, постановила: жалобу осужденного, его адвокатов и представителей потерпевших оставить без удовлетворения. Другими словами, приговор суда первой инстанций оставлен без изменений. Мендибек Уалиев будет отбывать 5 лет в колонии минимальной безопасности.

– Мы изучили ваши доводы. Ваша вина полностью доказана. Так как вы являлись арендатором заведения, вы персонально ответственность за противопожарную безопасность ни на кого не возлагали. Назначенное наказание соразмерно вашему деянию. Вы частично вину признали, возместили ущерб до приговора. Поэтому вам назначено минимальное наказание, - отметил судья Азат Избасаров.

Напомним, что взрыв в двухэтажном кафе Rizyq на улице Сырыма Датова произошел около 02:00 часов 4 января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. В огне погибли три человека и еще шесть получили сильные ожоги.