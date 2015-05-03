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Экономика

ЗКО занимает первое место в республике по обеспечению условий труда

Иллюстративное фото с сайта news.gazeta.kz В Западно-Казахстанской области отмечен наименьший удельный вес работников – всего 5,3%, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, сообщает пресс-служба акима ЗКО со ссылкой на сайт комитета по статистике министерства национальной экономики РК. Согласно статистическим данным, наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в Павлодарской области. Их удельный вес от общей численности работников этой области по обследованным видам экономической деятельности составил 40,2%, в Кара
Marat
ЗКО занимает первое место в республике по обеспечению условий труда
Иллюстративное фото с сайта news.gazeta.kz
Иллюстративное фото с сайта news.gazeta.kz
 Иллюстративное фото с сайта news.gazeta.kz В Западно-Казахстанской области отмечен наименьший удельный вес работников – всего 5,3%, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, сообщает пресс-служба акима ЗКО со ссылкой на сайт комитета по статистике министерства национальной экономики РК. Согласно статистическим данным, наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в Павлодарской области. Их удельный вес от общей численности работников этой области по обследованным видам экономической деятельности составил 40,2%, в Карагандинской области – 39,4%, в Мангистауской области – 37,3%, в Восточно-Казахстанской области – 26,9%, в Южно-Казахстанской области – 25,8%. В целях получения информации о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, комитетом по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан ежегодно проводится обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием охватываются работники сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения, науки и предоставления услуг. В целом в Казахстане по итогам прошлого года, в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, работали 391,2 тысячи человек, их доля составила 21,7% от общего числа занятых. Из них в условиях повышенного уровня шума и вибрации трудились 160 тысяч человек (40,9%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны, превышающих предельно допустимую концентрацию – 132,1 тысячи человек (33,8%) и неблагоприятного температурного режима – 68,8 тысячи человек (17,6%). Тяжелым физическим трудом были заняты 76,3 тысячи человек (4,2% от всех занятых). Наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в сфере промышленности – 245,3 тысячи человек, в подотрасли «обрабатывающая промышленность» их численность составила 109,1 тысячи человек (44,5% от общей численности работников промышленности). Наименьшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в сфере услуг по проживанию и питанию – 1,5 тысячи человек. Как отмечается, на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями в 2014 году было затрачено 95749,9 млн тенге. Дополнительный отпуск был предоставлен 543,3 тысячи человек, различными материальными доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда пользовались 388,7 тысячи человек. 333,1 тысячи человек получали бесплатное молоко или равноценное питание, 74,9 тысячи человек получали бесплатное лечебно-профилактическое питание, а в режиме сокращенного рабочего дня работали 55,7 тысячи человек.
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