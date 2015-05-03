ЗКО занимает первое место в республике по обеспечению условий труда

Иллюстративное фото с сайта news.gazeta.kz В Западно-Казахстанской области отмечен наименьший удельный вес работников – всего 5,3%, занятых во вредных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, сообщает пресс-служба акима ЗКО со ссылкой на сайт комитета по статистике министерства национальной экономики РК. Согласно статистическим данным, наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в Павлодарской области. Их удельный вес от общей численности работников этой области по обследованным видам экономической деятельности составил 40,2%, в Кара