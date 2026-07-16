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«Золотое 30-летие» партнерства: Токаев выразил благодарность Си Цзиньпину

В ходе "круглого стола" глава государства высоко оценил уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.
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«Золотое 30-летие» партнерства: Токаев выразил благодарность Си Цзиньпину
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей встречи с руководителями крупнейших высокотехнологичных корпораций Китая отметил исторический масштаб взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе "круглого стола" глава государства высоко оценил уровень стратегического партнерства, подчеркнув, что отношения между государствами перешли на качественно новый этап развития.

- Наши двусторонние связи поднялись на беспрецедентный уровень. Мы вместе вступили в новое "золотое 30-летие" казахстанско-китайских отношений. Есть все основания утверждать, что взаимодействие наших стран вышло на совершенно новый качественный уровень. Наши народы объединяют взаимное доверие, искренняя дружба и общность взглядов на будущее. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность моему дорогому другу председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за его личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими странами, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент привел впечатляющие цифры двустороннего сотрудничества: по итогам прошлого года товарооборот достиг рекордных 49 млрд долларов, а объем китайских инвестиций в экономику Казахстана превысил 30 млрд долларов. На сегодняшний день в республике успешно функционируют более 8 500 компаний с участием китайского капитала.

Центральной темой переговоров стали приоритеты цифровой трансформации. Президент подчеркнул, что Казахстан делает ставку на искусственный интеллект как на драйвер экономического роста. В качестве ключевого актива страны он выделил проект Data Center Valley в Экибастузе.

- Хотел бы особо остановиться на проекте Data Center Valley в городе Экибастузе. Это уникальная стратегическая инициатива нашей страны. Мы считаем, что данный проект станет ключевой опорой цифровой инфраструктуры Казахстана и всей Центральной Азии. (...) Мы стремимся сформировать целостную инновационную экосистему. Благодаря этому в одно русло будут объединены мощности суперкомпьютера, лаборатории искусственного интеллекта, научно-исследовательские организации, образовательные программы, стартапы и ориентированные на экспорт цифровые услуги, - пояснил глава государства, выразив заинтересованность в углублении партнерства с китайскими технологическими компаниями.

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