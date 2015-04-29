Звезды шокированы внезапной смертью Батырхана Шукенова (фото, видео)

Новость о внезапной смерти известного артиста Батырхана Шукенова разлетелась по всему Интернету. Друзья певца, звезды и политики в соцсетях выразили свои соболезнования и потрясение от его безвременной кончины, сообщает NUR.KZ. Известный казахстанский певец, первый солист группы «А’Студио» Батырхан Шукенов умер сегодня, 29 апреля, в возрасте 52 лет, по предварительной версии, от инфаркта. Казахстанский сенатор Гани Касымов, сожалея о смерти известного певца, выложил в Instagram свое общее с Шукеновым фото. Телеведущий Адиль Лиян также сообщил о смерти Шукенова в Instagram и выразил соболезнова