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Звезды шокированы внезапной смертью Батырхана Шукенова (фото, видео)

Новость о внезапной смерти известного артиста Батырхана Шукенова разлетелась по всему Интернету. Друзья певца, звезды и политики в соцсетях выразили свои соболезнования и потрясение от его безвременной кончины, сообщает NUR.KZ. Известный казахстанский певец, первый солист группы «А’Студио» Батырхан Шукенов умер сегодня, 29 апреля, в возрасте 52 лет, по предварительной версии, от инфаркта. Казахстанский сенатор Гани Касымов, сожалея о смерти известного певца, выложил в Instagram свое общее с Шукеновым фото. Телеведущий Адиль Лиян также сообщил о смерти Шукенова в Instagram и выразил соболезнова
Marat
Звезды шокированы внезапной смертью Батырхана Шукенова (фото, видео)
Новость о внезапной смерти известного артиста Батырхана Шукенова разлетелась по всему Интернету. Друзья певца, звезды и политики в соцсетях выразили свои соболезнования и потрясение от его безвременной кончины, сообщает NUR.KZ. Известный казахстанский певец, первый солист группы «А’Студио» Батырхан Шукенов умер сегодня, 29 апреля, в возрасте 52 лет, по предварительной версии, от инфаркта. Казахстанский сенатор Гани Касымов, сожалея о смерти известного певца, выложил в Instagram свое общее с Шукеновым фото.
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   Телеведущий Адиль Лиян также сообщил о смерти Шукенова в Instagram и выразил соболезнования родным артиста и всем казахстанцам.
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   О потрясениях и сожалениях по поводу внезапного ухода Батырхана рассказали на своих страничках также телеведущая Динара Сатжан, музыкант Али Окапов, певица Дильназ Ахмадиева, «Мисс Казахстан-2013″ Айдай Исаева, певец Айкын и многие другие любящие Шукенова люди.
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   Не остался в стороне от трагического события и Николай Басков. Российский певец также сопроводил свое соболезнование подписью R.I.P (rest in peace — «покойся с миром»).
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   Известные пользователи Twitter также выразили горечь и сожаления из-за неожиданной кончины певца.
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   «Я не нахожу слов… Талантливейший, умный, добрый, музыкальный, образованный и невероятно светлый человек покинул нас. Так рано. Так внезапно. Покойся с миром! Пусть твоя душа обретет мир покой и гармонию. Батыр! Будем помнить всегда! Невозможно поверить. Мои соболезнования семье… Сил и мужества!», — написала на своей странице в одной из соцсетей певица Полина Гагарина. «Почему нас покидают лучшие из лучших? Батыр, ты навсегда в наших сердцах.. R. I. P», — цитирует НТВ певицу Алсу. Фото с сайта Nur.kz

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