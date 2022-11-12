1 280 многоэтажек в ЗКО нуждаются в капитальном ремонте

С 2019 года отремонтировано 87 многоквартирных жилых домов, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржана Нуртазиева, в регионе насчитывается 2 005 многоквартирных жилых домов. 1 280 из них требуют капитального ремонта. В 2019 - 2021 годы в рамках государственных программ отремонтировали 87 многоэтажек на общую сумму 1,3 миллиарда тенге. В этом году для проведения капитального ремонта кровли в девяти многоэтажных жилых домах в Уральске выделили 279,7 миллионов тенге. Средства выделены из республиканского бюджет