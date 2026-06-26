1 июля вступит в силу новая Конституция - Токаев

Новая Конституция Казахстана официально вступит в силу 1 июля 2026 года. Об этом, выступая на ХІI Международном военно-патриотическом сборе молодёжи "Айбын", напомнил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что обновлённый Основной закон уже дал старт масштабной и глубокой модернизации всех ключевых государственных и общественных институтов. По его словам, грядущие перемены станут уникальными для республики.
- Таких серьезных преобразований в 35-летней истории нашей страны, и тем более раньше, никогда не было. Речь идет о развитии Казахстана в сторону прогресса, технологичности на основе качественной науки. Стране нужны патриотичные молодые люди, обладающие знаниями и волей, стремлением служить Родине - Республике Казахстан, - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент особо отметил, что любые государственные реформы и планы не принесут результатов, если в обществе не будет согласия и сплочённости. Именно Конституция призвана стать фундаментом для объединения граждан.
- Конституция - это, по сути, прочная, незыблемая платформа для объединения всех здравых и созидательных сил, настоящих патриотов вокруг общенациональных планов и целей стратегического курса нашей страны, другими словами, курса реформ.
Наша Новая Конституция - это нравственный и правовой компас, это жизненный путеводитель, который будет ориентировать всех нас, но, прежде всего, молодое поколение к достижению стабильности в нашем обществе, достойной жизни граждан на основе уважения к закону, интересов всей страны, - заключил президент.