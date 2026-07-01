1 июля Компартия Китая отмечает 105-летие со дня основания

Сегодня в Пекине состоялось торжественное собрание, посвящённое 105-й годовщине основания Коммунистической партии Китая. Образованная 1 июля 1921 года партия сегодня насчитывает более 101 миллиона членов и остается крупнейшей правящей политической организацией в мире. В своём выступлении Председатель КНР Си Цзиньпин подвёл итоги исторического пути партии, заявив, что за более чем век борьбы КПК изменила судьбу китайского народа, обеспечила быстрый экономический рост и долгосрочную социальную стабильность, а также открыла путь к «великому возрождению китайской нации», передает Toppress.kz.

По словам лидера КНР 105 лет борьбы коренным образом изменили судьбу китайского народа. Партия привела народ к свержению трёх гор - империализма, феодализма и бюрократического капитализма, создала новое государство, где народ стал хозяином страны, положив конец полуколониальному и полуфеодальному прошлому Китая, и совершила исторический скачок от недостаточного уровня жизни к умеренному достатку и затем к всестороннему благополучию. Сегодня китайский народ уверенно держит свою судьбу в собственных руках и с уверенностью, самостоятельностью и стойкостью идёт к более светлому будущему.

- 105 лет борьбы открыли правильный путь великого возрождения китайской нации. В революции, строительстве, реформах и в новой эпохе партия, преодолевая огромные трудности, проложила и развила путь социализма с китайской спецификой, всего за несколько десятилетий пройдя путь индустриализации, на который развитым странам потребовались столетия, создав два чуда - быстрый экономический рост и долгосрочную социальную стабильность, - сказал он.

Вместе с тем, Си Цзиньпин указал на то, что 105 лет борьбы продемонстрировали огромную жизнеспособность марксизма. Партия соединяет основные положения марксизма с реальностью Китая и лучшими традициями китайской культуры, постоянно развивая марксизм, формируя идеи Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важную теорию «трёх представительств», научную концепцию развития и идеи социализма новой эпохи, обогащая и развивая марксизм.

- 105 лет борьбы глубоко повлияли на мировой исторический процесс. Партия, стоя на стороне исторического прогресса и человечества, изменила глобальные тенденции развития, продвигая модернизацию китайского типа и создавая новую форму человеческой цивилизации, внося китайский вклад в решение глобальных проблем, - отметил Председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, он заявил, что необходимо твёрдо придерживаться теории, линии и стратегии партии, сохранять политическую стабильность и единство вокруг Центрального комитета, углублять реформы и развитие, опираясь на научные идеи, идти вперёд, укрепляя «четыре уверенности»: в пути, теории, системе и культуре. Вместе с тем, необходимо продвигать строительство сообщества единой судьбы человечества, следуя принципам мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды.

Сильная армия необходима для сильной страны, поэтому Китай укрепляет вооружённые силы под руководством партии и стремится к их модернизации. Параллельно заявлен курс на сохранение стабильности Гонконга и Макао, продвижение принципа «одного Китая» и мирное воссоединение страны при противодействии сепаратизму и внешнему вмешательству. В этом процессе особая роль отводится молодёжи как главной движущей силе национального развития.

- За 105 лет своего существования Коммунистическая партия Китая прошла путь, не имеющий аналогов в мировой истории: от нелегального кружка из нескольких десятков идеалистов в Шанхае до крупнейшей правящей партии планеты со 100 миллионами ее членов. Именно КПК стала архитектором трансформации страны - от раздробленного и нищего аграрного государства до второй экономики мира. Ключевым отличительным качеством партии я считаю способность к стратегическому самообновлению: КПК последовательно меняла идеологические и управленческие модели - от плановой экономики к политике реформ и открытости Дэн Сяопина, а затем к концепции «социализма с китайской спецификой», не изменяя при этом главному принципу: опережающего долгосрочного планирования в интересах государства и общества. Эта институциональная устойчивость при одновременной гибкости, пожалуй, главный политический феномен современной эпохи, - сказал Алибек Тажибаев, Директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг».

Коммунистическая партия Китая оказывает определяющее влияние на политическое, экономическое и социальное развитие страны. Под ее руководством были осуществлены революционные преобразования, провозглашена Китайская Народная Республика в 1949 году, проведены масштабные экономические реформы и реализована политика модернизации, позволившая Китаю превратиться в одну из ведущих мировых держав. В настоящее время КПК остается ядром государственной системы управления, определяя стратегические направления внутренней и внешней политики, а также долгосрочные цели национального развития. Именно поэтому изучение роли и значения Коммунистической партии Китая имеет важное значение для понимания особенностей китайской модели госуправления, факторов экономического роста и места Китая в современной системе международных отношений.

- Роль Коммунистической партии Китая во всех сферах: экономическом, политическом, социальном развитии страны огромная. От аграрной страны, сегодня Китай стал высокотехнологично развитой державой, номер второй экономикой мира, где цифровые технологии, искусственный интеллект развиты на самом высочайшем уровне, где скоростные поезда занимают первое место в мире, возобновляемые источники энергии, переход к зеленой энергетике, выпуск электромобилей также на передовых. То есть, страна на самом деле за один век преобразовалась до неузнаваемости, - отметил Казбек Майгельдинов, Председатель Ассоциации исследователей Китая, PHD.

За более чем столетнюю историю Коммунистическая партия Китая осуществила ряд масштабных реформ, оказавших решающее влияние на развитие страны. После образования Китайской Народной Республики в 1949 году были проведены земельная реформа, национализация ключевых отраслей промышленности и банковской системы, а также преобразования в сфере образования и здравоохранения, направленные на ликвидацию неграмотности и повышение уровня жизни населения. В 1950 - 1960-х годах партия реализовала курс на индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства.

Новый этап развития начался в 1978 году, когда начался переход к социалистической рыночной экономике, создание специальных экономических зон, привлечение иностранных инвестиций, развитие частного предпринимательства и расширение внешнеэкономических связей. В XXI веке КПК продолжила курс на модернизацию страны, уделяя особое внимание развитию высоких технологий, цифровой экономики, инноваций, инфраструктуры, экологической политики и повышению уровня благосостояния населения. Последовательная реализация этих преобразований стала одним из ключевых факторов превращения Китая в одну из ведущих экономик мира.

- Ключевых реформ на самом деле несколько. То есть, это деколлективизация, когда с реформами 80-х годов страна поставила акцент на возврат к семейному хозяйству при сохранении госсобственности, которая высвободила рабочие руки для промышленности. Это был такой запуск. Конечно же, второе, это особые экономические зоны, то есть Шэньчжэнь за 40 лет вырос из рыбацкого поселка в такой технологический мегаполис, город мечты, город чуда. Сегодня все известные единороги находятся в городе Шэньчжэнь. Шэньчжэнь считается городом технологического чуда, и поэтому, да, особые экономические зоны, первым которым стал Шэньчжэнь, и в дальнейшем этот опыт применялся по всему Китаю. Этот опыт показал тот самый рост социалистической рыночной экономики, то есть здесь партия пошла на легитимизацию рынка, к рыночной экономике, - продолжил исследователь и политолог Казбек Майгельдинов.

18 июня 2021 года в преддверии празднования 100-летия основания КПК в Пекине был открыт Музей Коммунистической партии Китая. Экспозиция музея посвящена истории партии, ключевым этапам развития Китайской Народной Республики и достижениям страны в политической, экономической, научно-технической и культурной сферах. Общая площадь выставочных пространств превышает 100 тысяч кв. м, а в экспозиции широко используются современные мультимедийные технологии, позволяющие посетителям глубже погрузиться в исторические события. Музей пользуется большой популярностью как среди граждан Китая, особенно молодежи, так и среди иностранных туристов и официальных делегаций, являясь важным центром сохранения исторической памяти и популяризации истории Коммунистической партии Китая.

Вместе с тем, мемориальный комплекс революции на озере Наньху в городе Цзясин (провинция Чжэцзян) является одним из важнейших исторических объектов Китая, поскольку именно здесь в 1921 году на так называемой «Красной лодке» завершился Первый съезд Коммунистической партии Китая, ознаменовавший ее официальное создание. Сегодня комплекс включает Мемориальный музей революции на Наньху, который ежегодно посещают миллионы человек. Выставка знакомит посетителей с историей основания КПК, ее идеологическими принципами и этапами развития Китая. При этом мемориал не только сохраняет историческую память, но и символизирует преемственность «духа Красной лодки» - стремления к новаторству, ответственности и служению обществу. Эти ценности рассматриваются как идейная основа современного развития региона, который превратился в один из ведущих центров научно-технологических исследований и инноваций Китая.

Идеи Си Цзиньпина о партийном строительстве

По случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая в июне состоялось важное совещание, на котором были определены планы по изучению и практическому применению идей Председателя КНР Си Цзиньпина о партийном строительстве. На встрече была подчеркнута ключевая роль партийного строительства в государственном управлении Китая и продвижении модернизации страны. После XVIII съезда КПК в 2012 году Генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин выдвинул ряд новых концепций, идей и стратегий, направленных на укрепление и управление партией. Эти положения стали ответом на главный вопрос современной эпохи: какой должна быть марксистская партия, находящаяся у власти в течение длительного времени, и каким образом следует ее строить.

- С 2012 года, мы видим определенный разворот к рецентрализации - этап Си Цзиньпина то есть, путем укрепления руководства партии акцент на национальном возрождении привел к тому, что за 105 лет экономическое, политическое, социальное развитие страны показывает очень положительный результат. Для меня, самым показательным является то, что Китай сегодня одна из первых и пока единственных стран, которая победила бедность. Я думаю, что лучшего ответа на этот вопрос нет, когда партия за свой столетний путь пришла к тому, что ответила на самый главный вопрос: рост благосостояния народа, и оно действительно состоялось, - заметил руководитель Ассоциации исследователей Китая.

Идеи Си Цзиньпина о партийном строительстве включают несколько основополагающих принципов. Среди них, признание руководящей роли КПК как главной особенности социализма с китайской спецификой, необходимость неукоснительного соблюдения централизованного и единого руководства Центрального комитета партии, а также последовательное продвижение всестороннего и строгого внутрипартийного управления. Являясь важной составной частью Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, данная концепция рассматривается как важный этап в истории партийного строительства КПК. Она внесла значительный оригинальный вклад в развитие марксистской теории партийного строительства и имеет большое практическое и долгосрочное значение для укрепления как самой партии, так и государства.

Особое значение этих идей становится очевидным, если взглянуть на эволюцию самой КПК. Основанная в 1921 году немногим более чем пятьюдесятью членами, сегодня партия превратилась в крупнейшую правящую политическую организацию мира, насчитывающую более 100 миллионов членов, свыше 5 миллионов первичных партийных организаций и несущую историческую ответственность за руководство страной с населением более 1,4 миллиарда человек.

Однако, чем крупнее партия, тем серьезнее испытания, с которыми она сталкивается. По мере роста организации задачи партийного строительства становятся все более сложными. Возникает вопрос: как столь масштабной партии сохранить жизнеспособность, передовой характер и идейную чистоту, одновременно постоянно повышая эффективность государственного управления? Это вопрос, которого не может избежать ни одна партия, длительное время находящаяся у власти.

В новую эпоху социализма с китайской спецификой теоретические разработки в области партийного управления не прекращались. КПК сформировала все более системный подход к собственному совершенствованию - от продвижения всестороннего и строгого внутрипартийного управления до определения общих требований к партийной работе в новую эпоху и создания комплексной системы такого управления. Этот процесс способствовал укреплению партии в политическом, идеологическом, организационном и дисциплинарном отношениях, развитию институционального строительства и последовательному продолжению борьбы с коррупцией.

Стоит отметить, что в 2012 году был принят набор установок «Восемь правил» ЦК КПК для улучшения стиля работы и борьбы с бюрократией. В целом эти правила направлены на снижение формализма, бюрократии и расточительства, а также на укрепление связи партийных органов с населением. В их основе лежит:

улучшение исследовательской работы и опора на реальные условия, сокращая формальные поездки

упрощение проведения совещаний, делая их более практичными и сокращение их количества и продолжительности

сокращение объёма официальных документов и служебной переписки, повышая их качество и конкретику

строгое регулирование зарубежных поездок руководителей и избегание излишних визитов

упрощение организации безопасности и протокольных мероприятий

улучшение освещения деятельности в СМИ, делая его более сдержанным и точным

ограничение публикаций и выступления руководителей, избегая избыточной саморекламы

соблюдение строгой экономии и дисциплины в расходах, а именно сокращение расточительности, официальных банкетов, использования служебных автомобилей и других привилегий.

Если рассматривать более длительный исторический период, то преобразования Китая после образования Китайской Народной Республики в 1949 году убедительно демонстрируют значение эффективного руководства и сильных государственных институтов. Путь страны от бедности и экономической отсталости к статусу второй по величине экономики мира подтверждает фундаментальную истину: успехи Китая неразрывно связаны с руководящей ролью КПК и ее способностью к самообновлению. Для партии эта истина имеет как историческое, так и стратегическое значение.

- Среди всех достижений партии я бы выделил три реформы, качественно изменившие не только Китай, но и весь мировой порядок. Первое - политика реформ и открытости 1978 года: именно она запустила тот механизм, который вывел из нищеты более 800 миллионов человек, что явилось беспрецедентным результатом в истории человечества. Второе, это вступление в ВТО в 2001 году, превратившее Китай в «мастерскую мира» с объёмом экспорта в 4,3 триллиона долларов. Третье, это программа ликвидации абсолютной бедности, официально завершённая в 2021 году: из-за черты бедности было выведено почти 99 миллионов сельских жителей и 128 тысяч деревень. Инициатива «Один пояс - один путь», запущенная в 2013 году, логично продолжила эту линию уже на глобальном уровне, превратив Китай из объекта международной экономики в её активного архитектора. Всё это, безусловно, результат не стихийного роста, а осознанной государственной стратегии, реализованной через механизм пятилетних планов, - подчеркнул политолог Алибек Тажибаев.

Сегодня, когда мир переживает беспрецедентные за последнее столетие перемены, сопровождающиеся нестабильностью и многочисленными вызовами, Китай также сталкивается с важными внутренними задачами в области реформ и развития на пути к социалистической модернизации. В частности, сохраняются проблемы несбалансированного и недостаточно качественного развития, переход к новым источникам экономического роста еще не завершен, а в отдельных ключевых сферах продолжают существовать риски. В партии осознают, что подобные испытания и угрозы будут сохраняться еще долгое время. Все это предъявляет новые, более высокие требования к способности КПК совершенствовать себя и эффективно управлять государством.

- Если говорить о новых вызовах, конечно, сейчас мы видим, насколько мир меняется, становится поляризованным, становится больше турбулентности и неопределенности. Здесь важно, чтобы сам Китай рассматривал из своей внутренней составляющей, потому что есть определенные моменты. Демографический коллапс - это один из основных вызовов. Индия сегодня обогнала Китай, но, тем не менее, мы видим, что сегодня идет уже обратная сторона - это сокращение населения. У этого, к сожалению, есть определенные последствия, то есть рабочие силы сокращаются, пенсионная, медицинская нагрузка растет, - заметил Казбек Майгельдинов, Председатель Ассоциации исследователей Китая, PHD.

Сложные вызовы требуют более эффективного управления, но эффективное управление невозможно без сильной партии, а сильная партия основывается на прочной теоретической базе, действенных институтах и непрерывном самосовершенствовании. Политическая партия, руководствующаяся научной теорией и глубоко понимающая закономерности собственного развития, обладает необходимой ясностью целей, решимостью и внутренней силой, чтобы успешно действовать в условиях сложной современной эпохи. Для КПК именно идеи Си Цзиньпина о партийном строительстве служат основополагающим руководством в этом процессе.

Опираясь на свои базовые идеи, КПК намерена и дальше укреплять себя посредством идейного единства, твердой политической воли, согласованных действий и повышения эффективности своей работы. Тем самым партия стремится обеспечить прочное руководство в деле превращения Китая в могущественное современное социалистическое государство и продвижения процесса великого национального возрождения китайской нации.

- Вместе с тем, я склонен смотреть на новые вызовы без алармизма: КПК уже демонстрирует свою готовность к адаптации - 15-я пятилетка на 2026 - 2030 годы делает ставку на технологическую независимость, искусственный интеллект и стимулирование внутреннего спроса. Принципиально важно, что речь идёт не о косметических корректировках, а о стратегическом переориентировании модели роста - от экспортозависимой к инновационно-ориентированной экономике. Если этот переход состоится, Китай под руководством КПК войдёт в следующие десятилетия ещё более конкурентоспособным игроком на глобальной арене, - заключил Алибек Тажибаев, Директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг».

Таким образом, Коммунистическая партия Китая на протяжении более чем ста лет остается ключевой политической силой, определяющей стратегическое направление развития страны. Пройдя путь от небольшой революционной организации до крупнейшей правящей партии в мире, КПК сыграла решающую роль в образовании Китайской Народной Республики, проведении масштабных социально-экономических преобразований и модернизации государства. В современных условиях партия продолжает формировать долгосрочную стратегию развития Китая, сочетая сохранение политической стабильности с реализацией инновационной, технологической и экономической политики. Опыт деятельности КПК демонстрирует, что последовательное государственное планирование, проведение реформ и ориентация на долгосрочные национальные цели стали важными факторами укрепления позиций Китая как одной из ведущих мировых держав.