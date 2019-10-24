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1 раз в неделю это важно делать с картошкой и чтобы все морщинки разгладились

https://mgorod.kz/projects/nitem/1-raz-v-nedelyu-eto-vazhno-delat-s-kartoshkoj-i-chtoby-vse-morshhinki-razgladilis/
Marat
1 раз в неделю это важно делать с картошкой и чтобы все морщинки разгладились
https://mgorod.kz/projects/nitem/1-raz-v-nedelyu-eto-vazhno-delat-s-kartoshkoj-i-chtoby-vse-morshhinki-razgladilis/

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