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Социум

1 сентября аэропорт Уральска закроют на реконструкцию взлетки

Планируется, что полтора месяца самолеты будут летать через Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 1 сентября международный аэропорт Уральска перестанет принимать самолеты. Ориентировочно, до 15 октября нынешнего года жителям и гостям ЗКО придется летать через Атырау, то есть автобусы будут доставлять пассажиров до аэропорта нефтяной столицы и назад. - Реконструкция взлетно-посадочной полосы идет согласно графику. Как и планируется, ориентировочно с 1 сентяря по 15 октября аэропорт будет закрыт. Как и через какие именно города (Атырау или Актобе - прим. автора)
Анэль Кайнеденова
1 сентября аэропорт Уральска закроют на реконструкцию взлетки
Планируется, что полтора месяца самолеты будут летать через Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ" 1 сентября международный аэропорт Уральска перестанет принимать самолеты. Ориентировочно, до 15 октября нынешнего года жителям и гостям ЗКО придется летать через Атырау, то есть автобусы будут доставлять пассажиров до аэропорта нефтяной столицы и назад. - Реконструкция взлетно-посадочной полосы идет согласно графику. Как и планируется, ориентировочно с 1 сентяря по 15 октября аэропорт будет закрыт. Как и через какие именно города (Атырау или Актобе - прим. автора) решат авиакомпании, - рассказал генеральный директор международного аэропорта "Орал" Хайретдин РАСКАЛИЕВ. Напомним, в прошлом году началась реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта. 2 месяца (с 1 сентября по 3 ноября) самолеты летали через Атырау. 3 ноября 2014 года после первого этапа реконструкции аэропорт открылся. Второй этап продолжился в мае нынешнего года. До конца этого года будет реконструирована рулежная дорожка, стоянка, взлетно-посадочная полоса будет удлинена на 400 метров, и расширена на 3 метра. Кроме того, здесь будет построена аварийная станция и трансформаторная подстанция. На реконструкцию ВПП из республиканского бюджета было выделено около 7 млрд тенге.
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