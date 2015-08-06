1 сентября аэропорт Уральска закроют на реконструкцию взлетки

Планируется, что полтора месяца самолеты будут летать через Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 1 сентября международный аэропорт Уральска перестанет принимать самолеты. Ориентировочно, до 15 октября нынешнего года жителям и гостям ЗКО придется летать через Атырау, то есть автобусы будут доставлять пассажиров до аэропорта нефтяной столицы и назад. - Реконструкция взлетно-посадочной полосы идет согласно графику. Как и планируется, ориентировочно с 1 сентяря по 15 октября аэропорт будет закрыт. Как и через какие именно города (Атырау или Актобе - прим. автора)