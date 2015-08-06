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Социум

Тетради с изображением ханов на обложке выпускают в Уральске

В уральском издательстве ТОО "Жайык Пресс" выпустили партию общих тетрадей, на обложке которых изображены Абулхаир хан, Абылай хан, а также Кирей и Жанибек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя главного редактора областной газеты "Приуралье" Калиуллы КАРАГОЙШИНА, сейчас у школьников популярностью пользуются тетради с изображением полуобнаженных звезд, каких-то суицидальных картинок, либо с рекламой развлекательных контентов. - Мы хотим, чтобы наши дети были духовно-развиты, - объяснил Калиулла КАРАГОЙШИН. - Мы поставили цель, чтобы обложка наших тетрадей носила поз
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Тетради с изображением ханов на обложке выпускают в Уральске
В уральском издательстве ТОО "Жайык Пресс" выпустили партию общих тетрадей, на обложке которых изображены Абулхаир хан, Абылай хан, а также Кирей и Жанибек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
tetrad (3)
tetrad (3)
 По словам заместителя главного редактора областной газеты "Приуралье" Калиуллы КАРАГОЙШИНА, сейчас у школьников популярностью пользуются тетради с изображением полуобнаженных звезд, каких-то суицидальных картинок, либо с рекламой развлекательных контентов. - Мы хотим, чтобы наши дети были духовно-развиты, - объяснил Калиулла КАРАГОЙШИН. - Мы поставили цель, чтобы обложка наших тетрадей носила познавательный характер. Поэтому в связи с приближающимся празднованием 550-летия казахского ханства, наше руководство решило выпустить тетради с изображением ханов. Как пояснил заместитель главного редактора, на обложках изображены Абулхаир хан, Абылай хан, Кирей и Жанибек. Это те ханы, которые сыграли большую роль в становлении казахской государственности. На обратной стороне тетради располагается небольшая биографическая справка, их роль в истории нашего государства. - Тетради пока выпущены малым тиражом - по 500 штук с изображением каждого хана, - рассказал КАРАГОЙШИН - Однако если будут заказы, мы готовы отпечатать и больше. Сейчас ведется работа в этом направлении с органами образования и предпринимателями. Естественно, если будут заказы, мы будем снижать цену. Пока цена одной тетради составляет 70 тенге. Также Калиулла КАРАГОЙШИН сообщил, что идея выпустить такие тетради принадлежит генеральному директору ТОО «Жайык Пресс» Жанату САФУЛЛИНУ. Между тем, объехав несколько магазинов канцтоваров, а также рынки, корреспонденты "МГ" таких тетрадей в продаже не нашли. Причем, продавцы уверяют, что никогда о таких тетрадях даже не слышали.
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   JgbVKz4Eihk Фото и видео Ербола АМАНШИНА
Абулхаир хан школьники

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