Тетради с изображением ханов на обложке выпускают в Уральске

В уральском издательстве ТОО "Жайык Пресс" выпустили партию общих тетрадей, на обложке которых изображены Абулхаир хан, Абылай хан, а также Кирей и Жанибек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя главного редактора областной газеты "Приуралье" Калиуллы КАРАГОЙШИНА, сейчас у школьников популярностью пользуются тетради с изображением полуобнаженных звезд, каких-то суицидальных картинок, либо с рекламой развлекательных контентов. - Мы хотим, чтобы наши дети были духовно-развиты, - объяснил Калиулла КАРАГОЙШИН. - Мы поставили цель, чтобы обложка наших тетрадей носила поз