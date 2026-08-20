Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

1 сентября откроют шесть новых школ в Атырауской области

При этом в пяти школах остается трехсменное обучение.
Кристина Кобина
1 сентября откроют шесть новых школ в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Атырау прошла областная августовская конференция работников образования "Құндылыққа негізделген білім және жасанды интеллект дәуірі - адами капиталды дамытудың стратегиялық негізі", в ходе которой аким области Болат Акчулаков поздравил педагогов с началом нового учебного года и отметил, что в регионе продолжается масштабная работа по укреплению материально-технической базы системы образования.

- За последние три года в области ввели в эксплуатацию 17 новых школ, создано более 15 тысяч ученических мест. Вместе с тем пять школ пока работают в три смены, семь находятся в аварийном состоянии. Эти вопросы решаются поэтапно и находятся на моем личном контроле. Уже 1 сентября откроются шесть школ на 3900 мест, а до конца года - еще одна школа на 600 мест, - сказал Болат Акчулаков.

Главный баннер

Глава региона также отметил успехи атырауских школьников. В этом году они завоевали 204 призовых места на республиканских и международных олимпиадах, 29 учащихся стали победителями международных соревнований. 15 школьников получили гранты проекта "IQanat", пятеро приняты в IQanat High School. Кроме того, команда области завоевала Гран-при "Лучшая олимпиадная команда-2026" на естественно-математической олимпиаде среди учащихся 7-8 классов.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article