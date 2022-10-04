Уровень воды поднялся из-за сильного ветра, передаёт портал «Мой ГОРОД». Паводки в ЗКО: ситуация на утро 4 апреля Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео затопленных машин появилось в Telegram-канале Qumash. В МЧС сообщили, что третьего октября в 40 километрах от села Исатай на побережье Каспийского моря из-за сильного ветра поднялся уровень воды. Порывы ветра достигали 23-х метров в секунду.
- Около 10 автомобилей (владельцы - рыбаки, охотники) частично остались под водой. По состоянию на 20:00 третьего октября вода отошла, владельцы своих автомобилей убыли с данного участка. Информация о пострадавших не поступала, - информировал официальный представитель МЧС Казахстана Руслан Иманкулов.
За день до этого ДЧС распространил штормовое предупреждение о надвигающейся пыльной бури со скоростью ветра до 23 метров в секунду. Спасатели просят жителей обращать внимание на штормовые предупреждения и не оставлять транспортные средства вблизи водоёмов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.