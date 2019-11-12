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Социум

10-классник погиб в драке в Актобе

10 ноября в ходе драки между несовершеннолетними возле магазина в поселке Заречный-3 один подросток погиб и двое получили ножевые ранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что подозреваемого в преступлении задержали. Начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п.п. 1,7,9,14 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений несовершеннолетнего". Погибший был учеником 10 класса школы №61 города Актобе. - По словам учителей, он был спокойным. На учете
gorod
10-классник погиб в драке в Актобе
10 ноября в ходе драки между несовершеннолетними возле магазина в поселке Заречный-3 один подросток погиб и двое получили ножевые ранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что подозреваемого в преступлении задержали. Начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п.п. 1,7,9,14 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений несовершеннолетнего". Погибший был учеником 10 класса школы №61 города Актобе. - По словам учителей, он был спокойным. На учете в полиции не состоял. Что произошло, выясняет следствие. По нашим сведениям, драка произошла вечером, в ней участвовали школьники и учащиеся колледжа. После случившегося мы поговорили с директорами школ, они соберут родительские комитеты. Еще раз всех предупредят о том, что после 22.00 школьники на улице не должны находиться без сопровождения взрослых,- сообщил руководитель Актюбинского городского отдела образования Саян Сулейменов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
драка погибший

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